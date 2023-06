Cuba Gooding Jr. treft schikking in verkrachtingszaak

Delen via E-mail

De Amerikaanse acteur Cuba Gooding Jr. heeft een schikking getroffen met de vrouw die hem had aangeklaagd wegens verkrachting. Vlak voordat de zaak van start zou gaan, bleek dat beide partijen er onderling uit zijn gekomen, melden Amerikaanse media.

Over details van de schikking en het bedrag dat daar eventueel mee gemoeid is, doen de partijen geen uitspraak.

Een vrouw beschuldigde de Jerry Maguire-acteur ervan haar in 2013 te hebben verkracht. Ze eiste een schadevergoeding van hem. Gooding Jr. heeft de beschuldiging altijd ontkend en zei dat de twee met wederzijdse instemming seks hadden gehad.

De 55-jarige acteur werd al eerder beschuldigd van seksueel wangedrag. Vorig jaar bekende hij schuld in een aanrandingszaak. Omdat Gooding Jr. aan de voorwaarden van zijn overeenkomst had voldaan, kreeg hij geen celstraf. Wel moest de acteur in therapie.