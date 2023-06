Chris Hemsworth vindt vierde Thor-film achteraf doorslaan in gekkigheid

Chris Hemsworth begrijpt de kritiek op de film Thor: Love and Thunder uit 2022 wel. De acteur vindt achteraf dat het vierde deel in de Thor-reeks te ver ging qua gekkigheid.

"Ik denk dat we gewoon te veel plezier hadden. Het werd iets te gek", zegt Hemsworth tegen GQ . "Het is altijd moeilijk om een realistische blik te hebben als je er zelf middenin staat. Maar je weet uiteindelijk gewoon niet hoe mensen gaan reageren."

"Het is een stel achtjarigen dat kritiek heeft op mijn film", vertelt Hemsworth. "We vonden dat deze te veel humor had. De actie was cool, maar de visuele effecten waren niet zo goed", zeiden ze volgens de acteur.