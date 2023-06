Yolanthe Cabau bouwt aan nieuw leven in Los Angeles: 'Droom die uitkomt'

Hoewel Yolanthe Cabau met haar zoon in Los Angeles woont, staat er zeker nog geen punt achter haar filmcarrière in Nederland. De actrice hopt van de ene set naar de andere in binnen- en buitenland. In een interview met NU.nl vertelt ze over haar carrièrekeuzes en wat die tot nu toe hebben opgeleverd.

Cabau is vanaf vrijdag te zien in de Netflix-comedy Oei, ik groei! Ze speelt een zwangere vrouw die in de stress schiet door haar conservatieve man (Iliass Ojja). Hij hoopt op een islamitische naam en een besnijdenis, zij had juist een oer-Hollands jongetje voor ogen. "Alles is een beetje uitvergroot om het grappiger te maken", vertelt Cabau.

"Sommige dingen zijn wel heel herkenbaar", zegt de 38-jarige actrice. "Ik heb bijvoorbeeld een scène waarin mijn baby de borst niet kan pakken. Dat probleem had ik ook de eerste dag met Xess. Maar het is niet zo dat ik constant zeven jaar terug in de tijd leefde. Het is wel gek om steeds weer een baby'tje in je armen te hebben. De tijd gaat snel."

Dat geldt ook voor Cabaus leven in de Verenigde Staten. Ze verhuisde in 2019 naar Los Angeles en maakt inmiddels naam in de filmwereld. "Dat was niet meteen de insteek", bekent de actrice, die eerder met Wesley Sneijder getrouwd was. "Toen we uit elkaar gingen, belandde ik best in een zware periode. Opeens was ik een single moeder. In Nederland maakte iedereen foto's, ik kon niet eens normaal naar de supermarkt. Het werd me gewoon lastig gemaakt. Ik zocht dus een stukje rust."

'Je kunt je passie overal volgen'

"Ook voor mijn zoontje was het intens", legt Cabau uit. "We konden eigenlijk niet op een rustige manier samen iets doen. Ik wist dat ik ergens heen moest waar ik me kalmer zou voelen. Om te kijken wie ik nou ben, wie ik wil zijn en hoe ik de beste moeder kan zijn voor mijn kind."

"Het was altijd al een droom om in LA te wonen", gaat de actrice verder. "Ik vind het een geweldige stad, voel me heel vrij. Er zijn hier superveel mogelijkheden voor werk, plus ik heb hier familie wonen. Alles kwam dus een beetje bij elkaar. Ik bekeek het een beetje met de dag om te zien of we ons fijn zouden voelen."

Na de coronacrisis begon het in de VS steeds beter te lopen. "Ik realiseerde me dat je je passie overal kunt volgen. Toen ik in Italië woonde, werkte ik daar voor de televisie. In Turkije maakte ik Turkse films. Nu krijg ik hier langzaamaan steeds meer werk. Dit jaar heb ik al twee hele leuke films opgenomen. Ben dus heel blij dat ik heb doorgezet."

Yolanthe Cabau en Iliass Ojja in de Netflix-film Oei, ik groei! Foto: Netflix

In rap tempo nieuwe vrienden maken

Nederlandse sets heeft Cabau daarmee nog zeker niet afgeschreven. "Die voelen altijd weer als thuiskomen. Veel van mijn collega's in Oei, ik groei! kende ik al langer. Dus dat is vanaf het begin heel gezellig. Op filmsets hier ken ik niemand. Maar aan het eind ben je steeds weer een kleine familie. Je staat veertien uur op een set, maakt grapjes tussendoor en soms gaat er wat mis. Op die manier maak je ook supersnel nieuwe vrienden."

Vorig jaar vloog Cabau naar Egypte om een thriller op te nemen, terwijl haar zoontje thuisbleef. "Dat was wel even lastig. Ik was zes jaar elke dag bij hem geweest. Maar we draaiden op zoveel verschillende locaties, vijf weken achter elkaar. En ik weet hoe die dagen eruitzien. Die onrust wilde ik Xess niet aandoen. Hij gaat hier gewoon naar school en pianoles, heeft leuke vriendjes. En hij vond het helemaal prima dat opa en oma op hem pasten. Lekker laat naar bed en zo."

"Dat was wel een uitzondering", legt de actrice uit. "Bij de twee films die ik pas heb opgenomen, mocht hij langskomen op de set. Superleuk om hem daar alles te laten zien. Sommige films mag hij niet kijken, omdat hij er nog te klein voor is. Maar hij is wel oud genoeg om te snappen wat ik doe. Leuk om dat met hem te kunnen delen."