Dertig jaar na eerste Hocus Pocus-film is deel drie in de maak

Dertig jaar na het eerste deel is Disney+ nu bezig met een nieuwe Hocus Pocus-film. Het derde deel van de succesvolle filmreeks is in de maak, meldt The New York Times

De eerste Hocus Pocus-film, met Bette Midler, Kathy Najimy en Sarah Jessica Parker in de hoofdrol, kwam in 1993 uit. De komische fantasyfilm draait om drie heksen in de Amerikaanse stad Salem.

Midler, Najimy en Parker zullen net als in de eerste en tweede film ook in het derde deel spelen. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe film op de streamingdienst verschijnt.