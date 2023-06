Door critici neergesabeld en crew niet blij: The Idol nu al veelbesproken serie

The Idol is nu al een van de meestbesproken series van het jaar, al lijkt dat nog niet te danken aan de kwaliteit van het verhaal. De HBO-productie van Euphoria-maker Sam Levinson en zanger The Weeknd wordt afgekraakt door recensenten en zelfs een deel van de crew is niet te spreken over het eindproduct.

Er was een vijf minuten lange staande ovatie op het filmfestival van Cannes na de première van de eerste twee afleveringen van The Idol. Het lijkt misschien een enorm compliment, maar volgens filmkenners is het in feite niet meer dan een beleefd knikje.

Dat blijkt wel nu de recensies binnenstromen. De ene na de andere criticus sabelt de serie neer. The Idol zou vooral een perverse fantasie van de makers zijn.

Een deel van de crew die aan de serie werkte kan zich vinden in die kritieken. The Idol gaat over popster Jocelyn (gespeeld door Lily-Rose Depp) die de duistere kanten van de entertainmentindustrie leert kennen als ze valt voor clubeigenaar en cultleider Tedros (The Weeknd). De serie kende heel wat tumult achter de schermen.

Regisseur Amy Seimetz wordt in eerste instantie aangenomen om de opnames te leiden. Na een paar maanden verlaat ze het project alweer. Op dat moment is 80 procent van de serie gefilmd. Volgens bronnen vindt The Weeknd dat de serie te veel wordt verteld vanuit het vrouwelijk perspectief. Daarom wordt Seimetz ontslagen.

Sam Levinson, die al als schrijver bij het project betrokken is, wordt naar voren geschoven om de regie over te nemen. Hij besluit zo'n beetje alles wat tot dan toe is opgenomen in de prullenbak te gooien.

'Beledigend, vernederend liefdesverhaal'

Volgens de crew houdt Levinson er een heel andere visie dan zijn voorganger op na. Eentje waar een deel van het team zeker niet over te spreken is. "Ik tekende voor een duistere satire op roem in de 21e eeuw, maar de show werd precies datgene wat het moest bespotten", vertelt een medewerker aan Rolling Stone.

De crew moet toezien hoe Levinson het verhaal aanpast en daarmee in hun ogen de boodschap volledig om zeep helpt. De serie moest gaan over een zangeres die slachtoffer wordt van de industrie. En hoe ze moet vechten om haar onafhankelijkheid terug te krijgen. Volgens de crew blijft er een beledigend, vernederend liefdesverhaal over.

Levinson, die omstreden seksscènes in Euphoria niet schuwt, wil ook aan The Idol meerdere naaktscènes toevoegen. Zo komt hij met scènes op de proppen waarin Tedros het personage van Depp seksueel misbruikt en mishandelt. Crewleden vinden de visie van Levinson zorgwekkend. Eén medewerker noemt het zelfs martelporno. Een deel van de door Levinson bedachte scènes wordt uiteindelijk niet opgenomen.

Gebrek aan sturing terug te zien

Het constante herschrijven en opnieuw opnemen van scènes veroorzaakt stress bij de crew. Door het gebrek aan sturing lopen de opnames maanden uit en maken de medewerkers lange dagen. Vaak weten ze niet wat ze de volgende dag kunnen verwachten. Daar komt bij dat ze geen enkel idee meer hebben van hoe de serie er uiteindelijk uit moet komen te zien. Er zijn simpelweg te veel wijzigingen geweest om het nog bij te houden.

Volgens de recensie van het AD valt dit in de serie terug te zien. "Het probleem met het veelbesproken en omstreden The Idol is dat de serie alle kanten opwaait. Alsof de makers niet goed weten voor welke toonzetting ze wilden kiezen", schrijft de krant.

De serie, die in de Verenigde Staten op HBO de plek van het succesvolle Succession moet overnemen, zal ongetwijfeld garen spinnen bij de ophef. Maar of de kijkers bij latere afleveringen nog steeds benieuwd zijn, is allesbehalve zeker.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.