Je moet allebei willen zoenen: ook The Little Mermaid is alert op ongepast gedrag

The men up there don't like a lot of blabber

They think a girl who gossips is a bore!

Yet on land it's much preferred for ladies not to say a word

And after all dear, what is idle babble for?

Come on, they're not all that impressed with conversation

True gentlemen avoid it when they can

But they dote and swoon and fawn

On a lady who's withdrawn

It's she who holds her tongue who get's a man

De mannen daar zijn niet gesteld op praatjes

Een vrouw die roddelt, vinden zij een zwets

Op het land is men gewend dat een vrouw zwijgt als decent

En bovendien, je hebt toch niets aan dat geklets

Nou dan! Die mannen houden niet van conversatie

Een echte heer vermijdt dat als-ie kan

Maar ze vallen bijna flauw voor zo'n schone stille vrouw

Dus iemand die z'n mond houdt, krijgt een man