Recensieoverzicht: Ogen tekort voor nieuwe en chaotische Spider-Man-animatie

Spider-Man: Into the Spider-Verse kreeg een Oscar, maar ook het vervolg Spider-Man: Across the Spider-Verse gooit hoge ogen bij critici. In de ruim twee uur durende animatie lukt het de makers een slimme film neer te zetten die visueel sterk is, vinden recensenten.

de Volkskrant - vier van de vijf sterren

"Een vervolg kon niet uitblijven, met een ingebakken probleem: de frisheid is er bij een herhalingsoefening natuurlijk vanaf. Hoe pak je zoiets aan? Spider-Man: Across the Spider-Verse zoekt het in de overtreffende trap, met wisselend resultaat."

"Deel twee is drukker, voller en chaotischer dan het origineel. Meer personages, meer reizen tussen verschillende Spider-werelden, meer muziek (een niet onbelangrijk onderdeel van het succes van deel één, met Post Malones Sunflower als grootste hit), meer culturele verwijzingen naar alles van beeldende kunst tot de uitgebreide superheldencanon en internetmemes."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

AD - vier van de vijf sterren

"De plot van Across the Spider-Verse speelt slim met thema's als keuzevrijheid, lotsbestemming en verantwoordelijkheid nemen versus je eigen pad blijven volgen. Dat gaat gepaard met een duizelingwekkende animatiestijl waarbij het bioscoopscherm meer dan eens in verschillende panelen wordt opgedeeld."

"Kijk er niet vreemd van op als we tussendoor ineens een duik nemen in een Playmobil-wereld of excentrieke figuren als Spider-Punk ontmoeten die doet wat een punker behoort te doen: zich afzetten tegen de gevestigde orde. Je komt ogen tekort. En net als de chaos lijkt te regeren, lassen de makers welkome momenten van verstilling in. Het blijft allemaal wonderwel nog intiem ook."

NRC - twee van de vijf sterren

"Een vervolg kan eigenlijk niet anders dan teleurstellen, en dat doet Spider-Man: Across the Spider-Verse ook. De grapjes voelen uitgekauwd. En dat de film uit de koker van Phil Lord en Chris Miller (The Lego Movie) vol verrassingen en twists zit is zelfs geen verrassing. Ook dat is sinds jaar en dag vast onderdeel van alle superheldenfilms."

Variety - geeft geen sterren