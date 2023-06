Acteur Armie Hammer niet vervolgd wegens gebrek aan bewijs in misbruikzaak

De aanklacht die in Los Angeles liep tegen Armie Hammer wegens seksueel wangedrag is ingetrokken. Volgens Amerikaanse media heeft de openbaar aanklager laten weten dat er "onvoldoende bewijs" is gevonden om de Call Me By Your Name-acteur te vervolgen.

Een vrouw deed in 2021 aangifte tegen Hammer en zei dat de acteur gewelddadig was tijdens hun knipperlichtrelatie en dat hij haar had verkracht. Deels door de "complexe relatie" tussen Hammer en de vrouw kan de openbaar aanklager niet bewijzen dat het ging om seks zonder instemming.

Na de aangifte kwamen meer vrouwen naar voren met soortgelijke beschuldigingen. Ze zeiden dat de 36-jarige acteur hen dwong tot seksuele handelingen, gewelddadig was en berichten stuurde waarin hij zich openbaarde als kannibaal. Hammer heeft de verhalen altijd ontkend.

In een verklaring laat Hammer weten "dankbaar te zijn voor het gedegen onderzoek en de conclusie dat er geen misbruik heeft plaatsgevonden". "Ik kijk ernaar uit om mijn normale leven weer op te starten nu mijn naam gezuiverd is. Dat zal lang duren en niet makkelijk zijn."

Hammer erkende 'extreme' levensstijl

Hammer vertelde in februari in een interview met Air Mail dat hij "nooit iemand onverwachts iets heeft opgedrongen". Wel gaf hij toe een "erg intense en extreme levensstijl" te hebben gehad.

"Ik pikte die vrouwen op, trok ze in de wervelstorm van reizen en seks en drugs en grote emoties die alle kanten opvlogen. En zodra ik er weer klaar mee was, liet ik ze vallen en ging ik door naar de volgende vrouw."

Hammer vertelde dat die levensstijl is voortgekomen uit het misbruik dat hij zelf heeft meegemaakt op zijn dertiende, maar zei dat het beter met hem gaat na een behandeling in een afkickkliniek. "Ik ben een gezonder, gelukkiger en evenwichtiger mens. Ik kan er nu voor mijn kinderen zijn zoals nooit tevoren. Ik ben erg dankbaar voor mijn leven en mijn herstel."

Hammer was tot 2020 getrouwd met ondernemer Elizabeth Chambers. Samen hebben ze twee kinderen. De exen zijn nog wel goed bevriend, vertelde Chambers eerder.