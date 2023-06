That '70s Show-acteur Danny Masterson schuldig bevonden in verkrachtingszaak

Danny Masterson is woensdag in de rechtbank van Los Angeles schuldig bevonden aan twee verkrachtingen. Hij stond voor drie aanklachten voor de rechter. Over de derde aanklacht kon de jury het niet eens worden. De That '70s Show-acteur riskeert een gevangenisstraf van dertig jaar.

De 47-jarige acteur werd na het vonnis in handboeien de rechtbank uit geleid. De rechter wees een verzoek af om hem onder elektronisch toezicht vrij te laten. Een nieuwe zitting staat op 4 augustus gepland. Mogelijk hoort Masterson dan welke straf hij krijgt opgelegd.

Drie vrouwen, allemaal voormalige leden van de Scientology Kerk waar Masterson nog steeds lid van is, beschuldigden de acteur van verkrachting in zijn huis tussen 2001 en 2003.

Eind vorig jaar werd de zaak nietig verklaard, omdat de juryleden het niet eens konden worden. Daarom startte de openbaar aanklager een nieuwe zaak.

In 2017 kwam het eerste slachtoffer van Masterson naar buiten met haar verhaal. De acteur werd daarop gelijk uit de Netflix-serie The Ranch geschreven. Het bekendst is Masterson van de serie That '70s Show, waar begin dit jaar een vervolg op verscheen. Ook hierin is de acteur niet meer te zien.