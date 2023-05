Nieuw seizoen Black Mirror is vanaf 15 juni te zien

Delen via E-mail

Het langverwachte zesde seizoen van Black Mirror staat vanaf 15 juni op Netflix. De streamingdienst deelde woensdag nieuwe beelden van de reeks en enkele details over de afleveringen.

Het zesde seizoen bestaat uit vijf afleveringen. Net als in de eerdere reeksen heeft elke aflevering een ander verhaal en een andere cast.

Het overkoepelende thema is ook in het nieuwe seizoen de snelle ontwikkeling van technologie. Onder anderen Aaron Paul, Josh Hartnett, Michael Cera, Salma Hayek en Rory Culkin komen voorbij in het seizoen.