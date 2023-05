Mocro Maffia-acteur Robert de Hoog: 'Acteren is niet altijd dankbaar werk'

Hij was slechts achttien jaar oud toen hij een prestigieuze Gouden Kalf ontving voor zijn rol in de film Skin. Daarna volgden vele rollen voor de inmiddels 34-jarige Robert de Hoog. Maar bij het grote publiek is hij vooral bekend als Rinus 'Tatta' Massing in Mocro Maffia.

"Ik speel Tatta al sinds 2018, dus het voelt als thuiskomen", zegt De Hoog in gesprek met NU.nl. "Zodra mijn haar achterover wordt gekamd, ben ik hem."

De acteur is gefascineerd door de onderwereld en vond het daarom leuk mee te denken over de invulling van Tatta. De Hoog heeft de rol dan ook grotendeels zelf gecreëerd. "Ik heb bedacht hoe Tatta eruitziet, beweegt en loopt. Het is heel tof om te zien dat iedereen hem heeft omarmd."

Het succes is De Hoog niet komen aanwaaien: al sinds zijn zesde werkt hij als acteur. De allereerste rol die hij speelde was in de televisieserie Zeeuws meisje.

Zijn echte doorbraak volgde na zijn eerste hoofdrol, in de film Skin. Die rol leverde de acteur een Gouden Kalf én een Emmy-nominatie op. Vijftien jaar na die geprezen acteerprestatie heeft De Hoog een bevoorrechte positie: hij kan leven van het acteren.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Ik leer veel van die jonge gasten in Mocro Maffia'

De Hoog weet als geen ander dat het voor veel van zijn collega's anders is. "Acteren is niet altijd dankbaar werk. Als je net begint, ga je de ene na de andere auditie af. En je krijgt met vele afwijzingen te maken. Het is hard werken en volhouden."

"Mijn advies is om altijd te doen waar je hart ligt en niet bezig te zijn met de rest. Ik ben altijd gelukkig geweest met mijn werk. Ook toen het minder ging en ik nauwelijks kon rondkomen", zegt de acteur.

In Mocro Maffia komen veel jonge acteurs voorbij die voor het eerst een (grote) rol spelen. Wat kunnen zij leren van de ervaren acteur? "Ik ben zelf nog aan het uitzoeken hoe het leven werkt. Maar ik hoop die jonge generatie natuurlijk wel een beetje op weg te kunnen helpen."

"Zelf leer ik ook veel van die jonge gasten. Zij nemen de ruimte die ze nodig hebben zonder zich daar schuldig over te voelen. Die jonge acteurs hebben een bepaalde onbevangenheid die ik heel inspirerend vind."

Robert de Hoog schreeuwt het uit als hij een Gouden Kalf voor beste acteur ontvangt voor zijn rol in Skin. Foto: ANP

Een realistische weergave van de werkelijkheid

Inmiddels is De Hoog niet alleen acteur, maar ook producent. Het meekijken met zijn goede vriend Achmed Akkabi, de bedenker van Mocro Maffia, inspireerde De Hoog om die stap te maken. De acteur bedacht en schreef de serie Sleepers voor Videoland.

"Ik heb de controle over alle aspecten van de productie: het budget, de verdeling van het budget, de keuze voor de crew en acteurs. De kleding en make-up van de acteurs, de muziek die gebruikt wordt in de serie en de montage van de beelden. Ook huur ik de mensen in die mij daarbij kunnen helpen."

Als producent wil De Hoog vooral een realistische weergave geven van de werkelijkheid. Zo geeft hij als voorbeeld dat de rol van vrouwen meestal vanuit mannelijk perspectief wordt ingevuld.

"Ik kwam er gaandeweg achter dat ik dezelfde fout maakte, want ook ik beredeneer vanuit mijn mannenbrein", zegt de Gouden Kalf-winnaar. "Ik ben als kind opgegroeid met bepaalde films en series. Je bent daarom gewend dat bepaalde rollen of scènes meer bij mannen passen. Ik ben me daar nu bewust van en doe het anders."