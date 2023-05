Toni Erdmann-acteur Peter Simonischek overleden op 76-jarige leeftijd

Peter Simonischek is maandag op 76-jarige leeftijd overleden. De Oostenrijkse acteur was in het buitenland vooral bekend van zijn rol in de veelgeprezen comedyfilm Toni Erdmann. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Het Weense Burgtheater, waar Simonischek tientallen jaren deel van uitmaakte, herdenkt de acteur als "een liefhebbende, zorgzame collega, een vriend, een man van het hart, een uitmuntende persoonlijkheid. Een persoon die stelling nam, geïnteresseerd was in de thema's van deze tijd en opkwam voor zijn mening."

Toni Erdmann won veel prijzen. De film kreeg onder meer zes Lola's, een prestigieuze Duitse filmprijs. Ook werd Toni Erdmann genomineerd voor een Oscar.

Hadewych Minis speelde een bijrol in de comedyfilm. De Nederlandse actrice omschrijft Simonischek als een "groot acteur" en "fantastische collega". "Het was mijn eerste grote rol in het buitenland, ik vond het heel spannend", herinnert Minis zich.

"Peter was niet alleen intelligent, maar ook ontzettend aardig en geïnteresseerd, zowel in zijn spel als buiten de set. Hij was altijd warm en betrokken en deed alles om mij op mijn gemak te stellen. Ik heb alleen maar goede herinneringen aan die tijd."