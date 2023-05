Martin Scorsese gaat door ontmoeting met paus weer film over Jezus maken

Martin Scorsese gaat weer een film over Jezus Christus maken. De regisseur kondigde zijn voornemen aan nadat hij afgelopen zaterdag bij paus Franciscus op audiëntie was geweest.

De paus had kunstenaars opgeroepen om de boodschap van Christus op een bijzondere manier over te brengen. "Ik heb op de oproep van de paus gereageerd op de enige manier die ik ken: door een scenario te bedenken en te schrijven voor een film over Jezus", zei de tachtigjarige Oscarwinnaar volgens Variety .

"Er zijn veel manieren en ik denk dat degene die je kiest, afhangt van de cultuur waar je onderdeel van bent", vertelde hij. "Mijn manier was en is katholicisme." Na jaren ploeteren kwam de regisseur erachter dat hij zich als katholiek het meest op zijn gemak voelt. "Ik geloof in de principes van het katholicisme."

Scorsese heeft al eerder films over zijn geloof gemaakt. The Last Temptation of Christ is in 1988 verschenen en Silence in 2016.