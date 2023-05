Rechter wijst aanklacht van Romeo and Juliet-acteurs over naaktscène af

Een Amerikaanse rechter heeft de zaak die de twee hoofdrolspelers van Romeo and Juliet hadden aangespannen tegen filmstudio Paramount afgewezen. Olivia Hussey en Leonard Whiting vonden dat zij door de filmstudio seksueel werden uitgebuit toen ze in een naaktscène moesten spelen in de film uit 1968.

Whiting en Hussey stelden dat zij "emotionele schade" hadden opgelopen en kansen op professioneel gebied waren misgelopen. Zij eisten daarom bijna 500 miljoen dollar aan schadevergoeding, meldde Variety eerder. De rechter ging daar niet in mee en verwierp onder meer de claim dat de naaktscène viel onder kinderpornografie. Ook oordeelde de rechter dat de scène niet zodanig suggestief was dat het illegaal was.

In de film zijn de billen van Whiting en de borsten van Hussey te zien. Hussey en Whiting, nu beiden 72 jaar, waren tijdens de opnames van de film van regisseur Franco Zeffirelli vijftien en zestien jaar oud.

De acteurs zeggen dat regisseur Franco Zeffirelli, die in 2019 overleed, hen ervan had verzekerd dat ze niet naakt in de film hoefden te verschijnen. Ze mochten in de betreffende scène onderkleding dragen. Maar in de laatste dagen van het filmproces smeekte de regisseur hen om toch naakt te acteren, zeggen de acteurs. "Anders zou de film mislukken", zou de filmmaker hebben gezegd.