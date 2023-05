Recensieoverzicht Little Mermaid: 'Halle Bailey bewijst bekrompen fans ongelijk'

Toen bekend werd dat Halle Bailey de hoofdrol vertolkt in de liveactionremake van The Little Mermaid, was niet iedereen het daarmee eens. Een donkere actrice die in de huid van Ariël kruipt? Volgens recensenten is Bailey met haar "zwevende zangstem en "innemende vertolking" juist een prima keuze.

de Volkskrant - 3 sterren

"Baileys innemende vertolking van de roodharige zeeprinses, haar lieflijke présence en haar begenadigde zangstem bewijzen iedereens ongelijk. Het maakt de keuze van regisseur Rob Marshal (die eerder de remake Mary Poppins Returns uit 2018 maakte) daarom niet gewaagd, maar geslaagd. Dat geldt overigens ook voor de keuze van Javier Bardem als Ariëls vader, koning Triton. Ariëls zes zussen vertegenwoordigen ieder een zeerijk en een etniciteit."

"Ondanks deze diversiteit, de getalenteerde cast, muzikale hoogtepunten en duizelingwekkende scènes onder water, kan deze liveactionversie niet tippen aan de magie van de succesvolle animatiefilm uit 1989."

"De valkuil van dergelijke liveactionversies, wat ook opgaat voor de verfilming van The Lion King (2019), zijn de door de door de computer gegenereerde beelden die de scènes domineren. Hoewel de Amerikaanse Awkwafina geestig is als de zeemeeuw Scuttle en ook Sebastian de krab een aantal sterke oneliners heeft, blijft het storend om naar een pratende vogel of een schaaldier met zo weinig mimiek te kijken. Ook de hyperrealistische onderwaterwereld, die nu eenmaal duisterder is dan de bovenwereld, komt ondanks alle moeite die er duidelijk in is gestoken niet altijd goed uit de verf."

AD - 3 sterren

"Goddank vonden de makers van het zoveelste naar pure commercie ruikende Disneyproduct actrice Halle Bailey. Vooraf werd moord en brand geschreeuwd. Een zeemeermin van kleur? Onacceptabel, aldus veel fans die de tekenfilm uit 1989 blijkbaar beschouwen als een museumstuk van religieuze waarde."



"Zelfs zij moeten toegeven dat Bailey een meer dan geïnspireerde keuze was. Haar gezichtsuitdrukkingen alleen al maken van die vaak onooglijke computeroceaan toch een magische plek. En niet alleen zorgt haar versie van het geliefde nummer Part of Your World voor een laagje kippenvel, ook als actrice maakt ze indruk door de juiste balans te vinden tussen onschuld, nieuwsgierigheid en vechtlust. Zonder ineens uitgesproken feministisch te worden. Vergeleken met de Ariël van Bailey is de getekende zeemeermin maar een oppervlakkige tuttebel."

Veronica Superguide - 4 sterren

"Er zijn hier en daar wat aanpassingen gedaan aan het originele verhaal om het naar de 21e eeuw te brengen. Zo is prins Eric (Jonah Hauer-King) niet langer een obsessie van Ariël, maar heeft hij een geheel eigen verhaal en motieven. Net als Ariël voelt hij zich gevangen in zijn eigen wereld en is hij nieuwsgierig naar het onbekende. Ook krijgt koning Triton, Ariëls vader, meer diepte. Waar hij in de vroegere film vooral streng was, wordt het nu vooral een verhaal over een vader die het moeilijk vindt zijn dochter los te laten. The Little Mermaid is door deze nieuwe thema's een grote film met intieme verhaallijnen. Het maakt het klassieke sprookje een stuk volwassener."

"Gelukkig is niet alles veranderd en komen alle liedjes trouw voorbij in deze remake. Want wat is The Little Mermaid zonder Diep in de Zee? De tijdloze hits zijn als vanouds mooi, maar hadden wel iets bombastischer mogen klinken. Vooral het dramatische nummer Poor Unfortunate Souls, gezongen door Ursula de Heks, had nog groter mogen zijn. Het spannendste aan de muziek zijn de aanpassingen in de teksten. Zo is het nummer Kiss the Girl aangepast zodat prins Eric eerst netjes toestemming vraagt in plaats van dat hij wordt aangemoedigd om zomaar op Ariël te duiken. Gelukkig storen de aanpassingen niet en kun je nog steeds volop genieten van de heerlijke Disneyliedjes."

The Guardian - 2 sterren

"Halle Bailey is met haar enorme ogen en zwevende zangstem net een reallife Disneyprinses. Maar bijna alle andere personages spartelen rond als een stervende vis op het dek. Dat geldt vooral voor het trio Sebastiaan de krab, Botje de vis en Jutter de zeevogel. Dat is niet de schuld van de getalenteerde stemmencast: Daveed Diggs, Jacob Tremblay en Awkwafina. Het is gewoon zo dat personages die schattig of grappig zijn als tekenfilmknuffels, niet net zo schattig of grappig zijn als computer gegenereerde zeewezens zonder herkenbare gezichtsuitdrukkingen."

