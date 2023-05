Thor-acteur Ray Stevenson op 58-jarige leeftijd overleden

Acteur Ray Stevenson is op 58-jarige leeftijd overleden, meldt The Hollywood Reporter maandag. De Brit, die bekend was door rollen in onder meer Thor en de serie Rome, werd volgens het Italiaanse Republica afgelopen zaterdag onwel en overleed in het ziekenhuis.

Stevenson was op het eiland Ischia voor de opnames van een nieuwe actiethriller. Het is onbekend waaraan hij is bezweken.

De Noord-Ierse acteur stond met zijn forse postuur bekend om zijn ruige rollen. Zo was hij tussen 2005 en 2007 in de HBO-serie Rome te zien als Titus Pullo, een aanvoerder van het Romeinse leger. Later speelde hij grote rollen in films als Punisher: War Zone, The Three Musketeers en de Divergent-reeks.

In Thor was Stevenson te zien als Volstagg, een goede en beresterke vriend van de hoofdpersoon. Hij speelde die rol later nog twee keer.

Vorig jaar was Stevenson als genadeloze agent te zien in de thriller Memory, waarin Liam Neeson de hoofdrol vertolkte. Daarnaast speelde hij in de Netflix-film RRR. De titelsong van die film werd eerder dit jaar met een Oscar bekroond.