Sean Penn speelt geluidstechnicus in slotfilm over oorlog in Oekraïne

Sean Penn speelt in het negende en laatste deel van de Oekraïense anthologie- en oorlogsfilm War Through the Eyes of Animals, meldt The Hollywood Reporter . De 62-jarige acteur is sinds de Russische invasie in februari vorig jaar emotioneel bij het conflict betrokken. Meerdere keren sprak hij openlijk zijn steun voor de Oekraïners uit.

War Through the Eyes of Animals gaat over de oorlog die ruim een jaar geleden uitbrak. In de eerdere delen wordt het militaire conflict iedere keer vanuit het perspectief van een ander personage belicht. In het slotstuk, dat komende zomer gemaakt wordt, speelt Penn een geluidstechnicus die op het moment van de inval in het land is.