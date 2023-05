Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen deze week

Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week onder andere de To All the Boys I've Loved Before-spin-off XO, Kitty, de Spaanse thriller El silencio en de documentaire Anna Nicole Smith: You Don't Know Me.

Series

XO, Kitty (seizoen 1)

Het zusje van LJ uit de To All the Boys I've Loved Before-films krijgt met XO, Kitty haar eigen dramaserie. Kitty (Anna Cathcart) gaat voor de verandering zelf op zoek naar de liefde en die vindt ze bij de Koreaan Dae (Choi Min-young). De twee wonen alleen erg ver bij elkaar vandaan. Om een einde te maken aan de langeafstandsrelatie met haperende FaceTime-gesprekken vertrekt Kitty naar Seoel.

McGregor Forever (seizoen 1)

In de miniserie McGregor Forever krijgt de kijker een kijkje in het leven van MMA-vechter Conor McGregor. Hij is de grootste naam van de UFC, maar wat gaat er nog meer schuil achter de beruchte MMA-vechter?

El silencio (seizoen 1)

De veroordeelde moordenaar Sergio (Arón Piper) heeft geen woord meer gezegd sinds hij zijn ouders heeft gedood. Vanwege zijn goede gedrag wordt hij na zes jaar gevangenis vrijgelaten. Sergio keert terug naar zijn ouderlijk huis en moet een enkelband dragen, maar dat blijkt onderdeel te zijn van een onderzoek. Een psychiater probeert op deze manier vast te stellen hoe gevaarlijk de moordenaar nu eigenlijk is.

Selling Sunset (seizoen 6)

De dames van The Oppenheim Group zijn terug van weggeweest voor het zesde seizoen van de realityserie Selling Sunset. Dat betekent dat fans weer kunnen genieten van afleveringen vol luxe woningen, dure auto's, glamoureuze feesten en bovenal veel drama.

Films

Anna Nicole Smith: You Don't Know Me

Playboy-model Anna Nicole Smith was in de jaren negentig een populair sekssymbool en werd wereldberoemd toen ze besloot te trouwen met een 89-jarige miljardair. Kort daarna overleed de man en ontstond er een juridische strijd tussen zijn erfgenamen. Anna Nicole Smith: You Don't Know Me toont een andere kant van het model, dat vijftien jaar geleden op 39-jarige leeftijd overleed.

Faithfully Yours

Bodil (Bracha van Doesburgh) en Isabel (Elise Schaap) zijn elkaars alibi voor hun affaires tijdens weekendjes weg. Wanneer de twee samen naar de Belgische kust vertrekken, gaat het mis. Isabel raakt vermist waardoor Bodil verstrikt raakt in haar eigen web van leugens.

