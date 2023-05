Johnny Depp onverschillig over imago in filmindustrie na misbruikzaak

Johnny Depp heeft er geen behoefte aan om zijn naam te zuiveren in de filmindustrie. De acteur, die nog maar weinig rollen kreeg aangeboden nadat hij door zijn ex Amber Heard werd beschuldigd van misbruik, zegt niet veel meer aan Hollywood te denken.

Depp sprak met de pers tijdens het Filmfestival van Cannes. Zijn nieuwe film Jeanne du Barry opende het festival. Het is zijn eerste grote rol sinds de rechtszaak met Heard. Hij klaagde zijn ex aan wegens smaad nadat ze in een artikel had geschreven dat de acteur haar had misbruikt. Depp werd grotendeels in het gelijk gesteld door de rechter.