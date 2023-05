Recensieoverzicht Het Geheugenspel: 'Je hebt amper tijd om verrast te zijn'

Het Geheugenspel, de debuutroman van Nicci French uit 1997, is door de Belgische regisseurs Jan Verheyen en Lien Willaert verfilmd. Anna Drijver speelt de hoofdrol in het verhaal over de moord op een dochter van een rijke familie. De recensenten van de Nederlandse kranten vinden het niet bepaald een geslaagde verfilming.

AD - 3 sterren

"Aan het slot van de Vlaams-Nederlandse thriller Het Geheugenspel zegt een van de personages: 'Er is meer drama in deze familie dan een schrijver kan verzinnen.' Dat klinkt aanlokkelijk, maar het is tegelijkertijd ook het probleem met de verfilming van de bestseller van het succesvolle schrijversduo Nicci French. Het verhaal doet overbevolkt aan en de diverse uitlegscènes over de familieverhoudingen zijn ook te lang van stof. Enkele leden hadden beter al bij de montage kunnen sneuvelen."

NRC - 2 sterren

"Verheyen en Willaert deden zo hun best om de vlotte pagina's van de thriller in een even vlotte film te gieten dat de spanning er juist onder lijdt. Het was slim van hen om te wieden in de vele familieleden en (ex-)partners die een rol spelen in het boek. Maar door hun andere inkortingskeuzes en enkele overbodige spanningsverhogende toevoegingen raast de plot nu zo voort dat je amper tijd hebt om verrast te zijn over plotwendingen."

de Volkskrant - 2 sterren

"Hoofdrolspeler Drijver, eerder sterk in de Belgisch-Nederlandse seriesamenwerking Undercover, lijkt hier soms uit te schieten in de emotionele scènes. Ook acteur Maarten Heijmans klinkt op momenten onvast, in zijn rol als de regressietherapeut die Eva door middel van hypnose helpt bij het ontgrendelen van haar ooit in 'beschermingsstand' geschoten geheugen. Al wringt het ook weer niet enorm in dit slag formulethriller, waarin het ongeloofwaardige en verdachte soms even samenvallen."

Trouw - 2 sterren