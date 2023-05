Filmmaker moet film met seksscènes voor release aan Houellebecq laten zien

Filmmaker Stefan Ruitenbeek moet de omstreden film waarin Michel Houellebecq de hoofdrol speelt voor de release aan de Franse schrijver laten zien. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam dinsdag bepaald. De auteur vreest dat de film met seksscènes zijn reputatie zal schaden.

Ruitenbeek van het Nederlandse kunstenaarscollectief KIRAC monteert een film met opnames van Houellebecq die eind vorig jaar zijn gemaakt. Ruitenbeek wil deze film over een paar weken uitbrengen, onder meer op internet. Door een overeenkomst die de schrijver en Ruitenbeek hebben gesloten, heeft de filmmaker in principe de vrije hand.

Eerder had de voorzieningenrechten alle vorderingen van de Franse schrijver in een kort geding afgewezen. Het gerechtshof Amsterdam komt nu in het hoger beroep tot een andere conclusie. Volgens het hof is er, vanwege opmerkingen van Ruitenbeek in een interview, een serieuze kans dat hij de afspraken niet zal nakomen. Als de film eenmaal op het internet staat, kan de schade niet ongedaan gemaakt worden.