Filmfestival van Cannes: het netwerkevenement van Hollywood aan Franse kust

Iedereen die er in de filmindustrie toe doet, is aanwezig op het prestigieuze Filmfestival van Cannes. Vanaf dinsdag staat de Zuid-Franse stad weer in het teken van de film. Maar het evenement, dat sinds 1946 wordt georganiseerd, is vooral dé plek voor netwerken, zakendoen en het maken van statements.

Het filmfestival van Cannes brengt sinds 1946 jaarlijks filmmakers, acteurs, producenten, distributeurs en critici van over de hele wereld samen. De ongeveer 12.500 bezoekers doen dat vooral om collega's te ontmoeten en zaken te doen. Naast het festival worden er daarom ook verschillende netwerkborrels en feestjes georganiseerd.

De Zuid-Franse stad is dé plek waar nieuwe titels worden gekocht of verkocht. Zulke markten vind je op meer filmfestivals, maar Cannes heeft de grootste ter wereld. Distributeurs uit verschillende landen proberen in korte tijd hun slag te slaan. Ook Netflix gaat graag shoppen op het filmfestival. Vorig jaar betaalde de streamingdienst meer dan 50 miljoen dollar voor de rechten van de thriller Pain Hustlers van Harry Potter-regisseur David Yates.

In tegenstelling tot andere grote Europese festivals, zoals die van Berlijn, Rotterdam en Venetië, is Cannes alleen toegankelijk voor filmprofessionals. Het 'gewone' publiek kan dus niet zomaar een kaartje kopen voor een filmvoorstelling.

Lupita Nyong'o op het filmfestival in 2015 in een groene Gucci-creatie.

Iconen op de rode loper

Het publiek kan wel een poging doen om een glimp op te vangen van de sterren op de 60 meter lange rode loper. Het festival wordt overspoeld door grote filmsterren in uitbundige jurken. In de beginjaren van het filmfestival keken toeschouwers hun ogen uit als acteurs zoals Grace Kelly, Marilyn Monroe, Sophia Loren en Elizabeth Taylor hun opwachting maakten. Meer recent zorgden onder anderen Margot Robbie, Spike Lee, Angelina Jolie, Lupita Nyong'o, Timothée Chalamet, Marion Cotillard en Blake Lively voor een grote opkomst van fans.

Ook dit jaar reizen grote sterren naar Cannes. Naar verwachting zullen onder anderen Leonardo DiCaprio en Robert De Niro, die beiden een rol spelen in de Martin Scorsese-film Killers of the Flower Moon, aanwezig zijn. Ook Harrison Ford, Mads Mikkelsen en Phoebe Waller-Bridge gaan vermoedelijk naar Frankrijk voor de laatste film in de Indiana Jones-reeks, Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Andere acteurs die waarschijnlijk op de rode loper verschijnen zijn Jude Law, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Edward Norton en Maya Hawke. Voor Johnny Depp, die de hoofdrol speelt in de openingsfilm Jeanne du Barry, zal het de eerste keer zijn na de reeks rechtszaken waarin hij verwikkeld was met zijn ex-vrouw Amber Heard.

Michael Douglas is in ieder geval aanwezig. Eerder werd namelijk al bekendgemaakt dat de acteur een Gouden Erepalm ontvangt als erkenning voor zijn "briljante carrière en zijn betrokkenheid bij de cinema".

In 2018 vroegen ongeveer tachtig vrouwen aandacht voor vrouwendiscriminatie in de filmindustrie. Foto: GettyImages

Kanshebbers Gouden Palm

Tijdens het filmfestival worden verschillende prijzen uitgereikt. Zo is er een prijs voor de beste acteur, actrice, regisseur en korte film. Maar de belangrijkste prijs die wordt uitgereikt, is de Gouden Palm voor de beste film.

Het winnen van de Gouden Palm is over het algemeen een goede graadmeter voor de Oscars, die een jaar later worden uitgereikt. Daarnaast betekent het winnen van de felbegeerde prijs ook veel voor de carrière van filmregisseurs. Zo volgde het grote succes voor Quentin Tarantino nadat zijn film Pulp Fiction won in Cannes. Titels die inmiddels klassiekers zijn geworden, zoals La dolce vita, Taxi Driver, The Pianist, Apocalypse Now en Barton Fink, wonnen ook allemaal een Gouden Palm.

Er zijn negentien titels die dit jaar kans maken op de prijs voor beste film. Onder de kanshebbers bevinden zich onder andere The Zone of Interest (een samenwerking tussen Poolse, Britse en Amerikaanse filmmakers), Monster (Japans) en Asteroid City (Amerikaans).

Een loper voor statements

De afgelopen jaren is er sprake geweest van een toenemende verontwaardiging vanwege de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke filmmakers. De bekende rode loper wordt dan ook met regelmaat gebruikt om een statement te maken.

In 2018 protesteerden ongeveer tachtig vrouwen uit de filmindustrie tijdens het filmfestival. Onder meer de actrices Cate Blanchett, Kristen Stewart en Salma Hayek stonden hand in hand op de rode loper om aandacht te vragen voor vrouwendiscriminatie in de filmindustrie. De organisatie van het filmfestival lijkt te hebben geluisterd: onder de negentien kanshebbers van de 76e editie bevindt zich dit jaar een recordaantal van zes vrouwelijke regisseurs.