Kate Winslet, Ben Whishaw en Anne-Marie Duff in de prijzen bij BAFTA's

Bij de uitreiking van de BAFTA Television Awards zondag mochten onder anderen Kate Winslet, Ben Whishaw en Anne-Marie Duff een prijs in ontvangst nemen. De series Bad Sisters, Derry Girls, I Am Ruth en The Traitors wonnen ieder twee BAFTA's.

Winslet won de televisieprijs voor haar hoofdrol in I Am Ruth. Die serie ontving ook de prijs voor beste opzichzelfstaande dramaserie.

Whishaw ontving een beeldje voor zijn hoofdrol in This Is Going to Hurt. Duff kreeg een award voor beste vrouwelijke bijrol in de serie Bad Sisters. Bij de mannen ging die eer naar Adeel Akhtar voor zijn rol in Sherwood.