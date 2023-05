Schrijversstaking Hollywood raakt ook Broadway

De schrijversstaking in Hollywood raakt ook Broadway. De theaters hebben aan Writers Guild of America gevraagd of schrijvers toch het werk even kunnen oppakken voor de uitreiking van de Tony Awards. Maar de vakbond gaat daar niet in mee.

Meer dan elfduizend schrijvers in Hollywood hebben het werk neergelegd vanwege een slepend conflict met de studio's en producenten over hun salarissen. Daardoor ondervinden series en talkshows problemen, omdat er geen nieuwe teksten en scripts meer worden geleverd. Dat soort teksten zijn ook nodig voor awardshows als de Tony Awards.

Veel acteurs hebben hun steun uitgesproken aan de schrijvers. Ze komen niet naar grote evenementen zolang de staking duurt. Ook de Tony Awards zijn daar daar de dupe van.

Broadway vroeg daarom aan de vakbond of voor de uitreiking van de Tony Awards een uitzondering gemaakt kon worden. Dan kunnen er teksten en scripts geschreven worden en kunnen acteurs naar de awardshow. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De uitreiking van de Tony Awards op 11 juni lijkt hierdoor dit jaar niet door te gaan, schrijft The New York Times.

Eerder werd de live-uitzending van de MTV Awards al geschrapt, omdat host Drew Barrymore zich solidair verklaarde met de schrijvers. Ook andere prominente acteurs, zoals Jamie Lee Curtis, zegden daarom af.

Spoedoverleg over eventueel uitstel op maandag

Het afgelasten van de Tony's zou een enorme strop zijn voor Broadway, omdat de uitzending en alle publiciteit die dit oplevert een van de belangrijkste jaarlijkse marketingmomenten is voor Broadway.

De meeste theaters worstelen nog steeds met financiële problemen na de coronalockdowns en hebben de uitreiking van de Tony Awards nodig om hun voorstellingen extra onder de aandacht van het publiek te krijgen.