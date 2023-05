Dochter Paul Walker heeft kleine rol in nieuwe Fast and Furious-film

Meadow Walker, de dochter van de in 2013 overleden acteur Paul Walker, heeft een kleine rol in de nieuwe Fast and Furious-film. Donderdag deelde de 24-jarige actrice een kleine preview van haar cameo in Fast X.

De dochter van Walker was nog maar een jaar oud toen de eerste film uit de franchise uitkwam. Vanwege de grote rol die haar vader in de films vertolkte, is ze naar eigen zeggen door de filmreeks grootgebracht. "Ik kan niet geloven dat ik er nu zelf ook in zit. Met iedereen om me heen die mij op heeft zien groeien." De actrice vervolgt dat ze zich "gezegend" voelt om haar vaders nalatenschap "eer aan te doen en dit voor altijd met hem te delen".