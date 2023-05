Zweedse acteur Dolph Lundgren heeft al acht jaar kanker: 'Prognose is goed'

Dolph Lundgren (65), bekend van onder meer Aquaman en The Expendables, is al langere tijd ziek. De Zweedse acteur werd in 2015 gediagnosticeerd met kanker. Hij heeft zijn ziekte tot nu toe altijd verborgen gehouden, ondanks dat hij gedurende deze tijd in verschillende, bekende films heeft gespeeld.

In 2015 werd de ziekte bij Lundgren vastgesteld. Er werd een kwaadaardige tumor in zijn nieren gevonden. Toen deze werd verwijderd, leek het weer de goede kant op te gaan.

Vijf jaar later kreeg de acteur last van lichamelijke klachten. Na een MRI-scan bleek hij weer meerdere tumoren in zijn lichaam te hebben. In deze tijd filmde de Zweed de vervolgen op Aquaman en The Expendables.

"De dokter zei: 'Het is beter om nu even rust te nemen en tijd door te brengen met je familie'. Dus ik vroeg hem hoe lang ik nog te leven had. Twee tot drie jaar, was zijn antwoord", vertelt Lundgren in gesprek met Graham Basinger.

Na een second opinion ontdekte de arts dat de kankercellen zich muteerden als longkanker. De arts stelde daarom een behandeling voor die ook wordt uitgevoerd bij mensen met longkanker. Dit bleek effectief, vertelt Lundgren.

"Als ik voor een andere behandeling had gekozen, was ik er nu waarschijnlijk niet meer." Zijn tumoren verdwenen hierdoor bijna. "Eigenlijk is er nu alleen nog littekenweefsel over. Als dit is verwijderd, ben ik kankervrij. De prognose is dus goed."