Wednesday-ster Jenna Ortega krijgt rol in vervolg op griezelfilm Beetlejuice

Beetlejuice 2, het vervolg op de griezelfilm uit 1988, gaat volgend jaar september in première. Jenna Ortega heeft een rol in de film gekregen.

Ortega geldt momenteel als een van de grootste sterren van Hollywood. Ze is voornamelijk te zien in horrorfilms. Zo speelt ze de hoofdrol in de laatste twee Scream-films en is ze onderdeel van de cast van de film X uit 2022.