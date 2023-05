Anna Drijver blij met intimiteitscoördinator op filmset: 'Hoe deden we het zonder?'

Delen via E-mail

Anna Drijver is blij met de aanwezigheid van intimiteitscoördinatoren op de set. De 39-jarige actrice vraagt zich af hoe ze het al die jaren zonder hebben kunnen doen in de filmwereld.

Tijdens de opnames van haar laatste film Het Geheugenspel zorgde een intimiteitscoördinator ervoor dat voorafgaand aan de opnames afspraken werden gemaakt over de intieme scènes en dat die in goede banen werden geleid.

Voor Drijver, die vaker intieme scenes heeft gespeeld, was het een primeur. "In principe heb ik helemaal geen problemen met blootscènes, hoor. Vroeger vond ik: hup, gewoon draaien", zegt de actrice in een interview met Veronica Superguide.