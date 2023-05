Nederlandse filmmakers lanceren groen collectief Film For Future

Nederlandse filmproducenten Iris Otten (Juliet at Pupkin) en Laurette Schillings (Topkapi Films) zijn het nieuwe collectief Film For Future gestart. Samen met onder anderen actrices Jennifer Hoffman, Anniek Pheifer en Thekla Reuten, crewleden en producenten willen ze film- en televisieproducties verduurzamen.

Het is de bedoeling dat er een online database komt die mensen in de film- en televisiewereld helpt met bijvoorbeeld het vinden van duurzame leveranciers, werkprocessen en andere tips. De database is later dit jaar te vinden op de website van Film For Future.