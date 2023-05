Wat merken wij in Nederland van de schrijversstaking in Hollywood?

Terwijl in Hollywood de hel is losgebroken, klikt de gemiddelde kijker hier nog maar eens een streamingdienst open. Hoelang duurt het tot we ook hier last krijgen van de schrijversstaking? En welke titels worden er nu al geraakt?

Duistere fantasiewerelden in Stranger Things, grappig commentaar van Jimmy Fallon, spannende wendingen in The Last of Us; het begint allemaal met een script. Leggen de schrijvers dat werk neer, dan kunnen er dus geen nieuwe projecten meer worden gemaakt. Hoe korter de productietijd, hoe sneller alles stilligt.

Amerikaanse talkshows moesten dan ook al meteen stoppen. Presentatoren als Jimmy Kimmell en Stephen Colbert kunnen weliswaar gevat uit de hoek komen, maar hebben toch echt hulp nodig. Hun schrijversteams zorgen ervoor dat er elke avond genoeg materiaal klaarligt. Sinds het begin van de staking, op 2 mei, is het vat leeg.

Voorraad raakt snel op

Series kunnen soms nog putten uit de afleveringen die al een eind vooruit zijn geschreven, maar ook daar raakt de voorraad snel op. Opnames van grote series worden nu al afgeblazen. "Schrijven stopt niet als de opnames beginnen", zeggen de makers van Stranger Things. Ze zouden hun slotseizoen vanaf juni gaan draaien, maar die plannen zijn nu voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Vakblad Variety houdt een overzicht bij van gestaakte films en series. Zo zijn het derde seizoen van Abbott Elementary, de achtste reeks van Big Mouth en het zesde seizoen van Cobra Kai op pauze gezet. Ook de nieuwe Blade-film kan voorlopig niet verder. De verwachting is dat het overzicht in de komende tijd wordt aangevuld met meer (grote) titels.

De meeste speelfilms hebben tot nu toe nog geen problemen. Regisseur James Gunn liet eind april bijvoorbeeld weten dat zijn script voor Superman: Legacy klaarligt. Die superheldenfilm moet in de zomer van 2025 verschijnen. In de bioscoop zul je dus niet direct iets merken van de staking.

Kettingreacties in filmwereld

Maar een lange pauze kan wel degelijk gevolgen hebben. De coronacrisis is daar nog steeds het bewijs van. Studio's willen hun eigen films niet tegelijk uitbrengen, dus zorgt de ene vertraging ook voor problemen bij de volgende release. Door zulke kettingreacties is een film als Aquaman and the Lost Kingdom nog steeds niet verschenen.

De problemen moeten dus zeker niet onderschat worden. De laatste schrijversstaking, in 2007, duurde in totaal honderd dagen en kostte de industrie zo'n 2,1 miljard dollar. Voor de doorsnee kijker zijn er gelukkig wel lichtpuntjes te vinden. Het tweede seizoen van House of the Dragon is bijvoorbeeld al opgenomen en The Rings of Power kan de laatste draaidagen afmaken zonder showrunners.

CEO Ted Sarandos van Netflix vertelde in april al dat de streamingdienst was voorbereid op een staking. "Mocht dat gebeuren, dan hebben we een grote hoeveelheid series en films uit de hele wereld klaarliggen. We willen zeker niet dat het gebeurt, maar we moeten plannen maken voor het ergste geval. Dus we hebben best een stevige hoeveelheid releases die we op een langere termijn kunnen inzetten."

Alternatieven: Reality en kunstmatige intelligentie

De vraag blijft dus nog wat de gevolgen zijn voor het entertainmentlandschap. Deadline haalt de schrijversstaking van 2007 aan. Studio's gingen destijds op zoek naar alternatieven zonder script. Realityseries konden daardoor een opmars maken. Schrijvers vrezen intussen dat ze nog op een andere manier overbodig gemaakt kunnen worden, namelijk via kunstmatige intelligentie. In dat horrorscenario zouden hun eigen scripts aan computers gevoerd worden. Die zelflerende programma's kunnen dat recyclen tot nieuwe content.

Er moeten dan ook helderdere afspraken komen rondom kunstmatige intelligentie, vindt de Writer's Guild of America (WGA). De bond eist daarnaast dat netwerken en studio's hun winst eerlijker verdelen. Ook zouden schrijvers moeten kunnen rekenen op stabieler werk. De WGA klaagt over een gig economy, die lijkt af te stevenen op een systeem dat alleen nog maar op freelancers draait.