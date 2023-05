Johan Nijenhuis verfilmt musical Blind Date

De Nederlandse musical Blind Date wordt verfilmd. Het productiebedrijf van regisseur Johan Nijenhuis heeft de rechten gekocht.

Blind Date gaat over Bob en Jenny die weinig geluk hebben in de liefde. Ze schrijven zich daarom in op een datingsite voor blind dates en hebben allerlei bijzondere afspraakjes. Blind Date maakt kans op meerdere Musical Awards, die later deze maand worden uitgereikt.