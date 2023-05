Serie The Last of Us grote winnaar bij MTV Movie & TV Awards

The Last of Us was zondag de grote winnaar bij de uitreiking van de MTV Movie & TV Awards. De HBO-dramaserie van Craig Mazin en Neil Druckmann won de prijzen voor de beste serie, de beste held en het beste duo. Vanwege de schrijversstaking in Hollywood was de uitreiking sober: zonder liveshow en zonder presentator.

The Last of Us-hoofdrolspeler Pedro Pascal nam de prijs voor de beste held mee naar huis en won samen met zijn tegenspeelster Bella Ramsey ook de award voor het beste duo. In de categorie beste slechterik won Elizabeth Olsen met haar rol in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

De award voor de beste film ging naar Scream VI. De slasherfilm pakte vanwege de schermutseling tussen Courtney Cox en Ghostface ook de prijs voor het beste gevecht mee. De award voor de beste kus was voor Outer Banks-acteurs Madison Bailey en Rudy Pankow.

Joseph Quinn kreeg voor zijn rol in Stranger Things de award voor de beste doorbraak. Taylor Swifts nummer Carolina in Where the Crawdads Sing is uitgeroepen tot het beste liedje in een serie of film.

Drew Barrymore won de prijs voor de beste presentator. Zij zou de uitreiking van de MTV-prijzen ook presenteren, maar zegde vorige week af uit solidariteit met de stakende schrijvers.