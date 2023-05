MTV Awards niet live uitgezonden door schrijversstaking in Hollywood

Delen via E-mail

De uitreiking van de MTV Movie & TV Awards gaat zondag door, maar zal niet live zijn. In plaats van de geplande liveshow vanuit de Barker Hangar in het Californische Santa Monica wordt het programma gevuld met vooraf opgenomen speeches en komische fragmenten.

De afgelasting van de liveshow is een gevolg van de schrijversstaking die momenteel gaande is in Hollywood en de zoveelste tegenslag voor de awardshow vormt.