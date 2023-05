Carrie Fisher op Star Wars Day postuum geëerd met ster op Walk of Fame

Actrice Carrie Fisher is donderdag postuum geëerd met een ster op de beroemde Walk of Fame in Hollywood. De tegel van de Star Wars-actrice is onthuld door haar dochter Billie Lourd. Zij had de broers en zussen van Fisher niet uitgenodigd.

Dat Fisher een plekje op de Walk of Fame zou krijgen, was in 2021 al aangekondigd. Voor de daadwerkelijke onthulling is een passende dag gekozen. 4 mei wordt namelijk gezien als Star Wars Day, omdat May the 4th veel weg heeft van de beroemde Star Wars-uitspraak "May the Force be with you".

Star Wars was een belangrijk thema tijdens de ceremonie. Zo droeg Lourd voor de gelegenheid een jurk met een afbeelding van prinses Leia, het personage van haar moeder. Meerdere aanwezigen hadden zich verkleed als personages uit de films en ook de robots C-3P0 en R2-D2 waren erbij.

Mark Hamill (Luke Skywalker) was ook bij de ceremonie aanwezig. Maar de broer en zussen van Fisher, die in 2016 op zestigjarige leeftijd is overleden aan een hartaanval, waren er niet bij.

Lourd zei eerder in een verklaring dat haar oom en tantes hebben geprobeerd geld te verdienen aan de dood van haar moeder door interviews te geven en boeken te schrijven. "Hoewel ze het volste recht hebben om te doen wat ze willen, hebben hun acties me erg gekwetst in de moeilijkste tijd van mijn leven."