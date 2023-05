Iraanse regisseur Rasoulof mag land niet uit om filmfestival Cannes te bezoeken

De Iraanse regisseur Mohammad Rasoulof mag Iran niet uit, meldt The Hollywood Reporter . Hij had graag deze maand naar het filmfestival van Cannes willen gaan.

De vermaarde filmmaker werd vanwege zijn slechte gezondheid in februari vrijgelaten uit de gevangenis. Hij had zeven maanden vastgezeten, omdat hij kritiek op de Iraanse regering had geuit. Daarvoor zat Rasoulof al meerdere malen vast vanwege zijn kritische uitlatingen.

Regisseur Jafar Panahi, een vriend van Rasoulof, mocht het land vorige week wel uit. Hij kreeg daarmee toestemming om voor het eerst in veertien jaar Iran te verlaten. Panahi bezocht zijn dochter in Frankrijk, voordat hij weer naar zijn thuisland terugkeerde.

Voordat Rasoulof een reisverbod opgelegd kreeg, had hij het filmfestival van Cannes meerdere malen bezocht. In 2013 en 2017 gingen respectievelijk zijn films Manuscripts Don't Burn en A Man of Integrity op het bekende filmfestival in première.