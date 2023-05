Recensieoverzicht derde Guardians of the Galaxy: 'Fijnste Marvel-film in jaren'

Het derde deel van Guardians of the Galaxy draait vanaf vandaag in de bioscopen. Waar veel andere recente Marvel-films lauwtjes werden ontvangen, zijn de recensenten nu vrolijker gestemd. De superheldenfilm van regisseur James Gunn, waarin dit keer wasbeer Rocket centraal staat, mag rekenen op een sterrenregen.

de Volkskrant - 4 sterren

"Nu het derde deel er eindelijk is, voelt het des te meer als een afscheid. De toekomst van de Guardians binnen het Marvel-universum is onzeker, maar duidelijk is dat de meeste acteurs en Gunn niet zullen terugkeren. Dat wordt een gemis."

"De film is een ode aan samenwerking en vriendschap, en aan fantasie. Terwijl superheldenfilms de laatste jaren een steeds eenvormiger uiterlijk kregen met grijsgrauwe tinten, oogt Guardians of the Galaxy Vol. 3 kleurrijk en origineel."

Trouw - 5 sterren

"Dit is Hollywood op z'n best: groots en meeslepend, het drama net zo over de top als die 23.000 prothesen en dat ruimtestation dat helemaal uit organisch materiaal bestaat en de bittere tranen die vloeien omdat Rocket aan z'n einde lijkt te komen."

"Jammer dat er niet nog een Guardian-film in de pijplijn zit, maar voor stoppen op je hoogtepunt valt veel te zeggen."

Waar gaat Guardians of the Galaxy Vol. 3 over? De Guardians of the Galaxy worden op hun planeet Knowhere aangevallen, waarbij wasbeer Rocket (Bradley Cooper) ernstig gewond raakt. De vriendengroep met onder anderen Peter Quill (Chris Pratt), Drax (David Bautista) en Groot (Vin Diesel) onderneemt een missie om Rocket te redden.

De Telegraaf - 2,5 ster

"Helaas lijkt de ooit zo frisse formule van regisseur Gunn uitgewerkt. De zo bejubelde anarchistische humor heeft plaatsgemaakt voor flauwe grappen. De (computer gegenereerde) actie is ontgoochelend routineus geworden. En ook de traditionele soundtrack - dit keer vol nineties-rock - is geen verrassende gimmick meer."

"Alleen het verhaallijntje rond de gemodificeerde Rocket weet nog enige emotie op te roepen."

AD - 4 sterren

Het AD spreekt van de "fijnste Marvelfilm in jaren". "De nieuwe (en naar verluidt laatste) Guardians of the Galaxy geeft de machine, die nog altijd zo'n drie titels per jaar uitspuugt, weer vleugels. Niet alleen ziet de film er puntgaaf uit. De personages, van de aan zijn walkman verslaafde Peter Quill alias Starlord tot de wandelende boomstronk Groot, zijn ook meer dan poppetjes die de verkoop van knuffels en sleutelhangers moeten aanjagen."

