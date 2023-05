Michael Douglas ontvangt ereprijs op filmfestival van Cannes

Acteur Michael Douglas krijgt een Gouden Erepalm op het filmfestival van Cannes. Hij krijgt hiermee erkenning voor zijn "briljante carrière en zijn betrokkenheid bij de cinema", meldt de organisatie woensdag.

De 78-jarige Amerikaan, bekend van zijn rollen in Basic Instinct en Fatal Attraction, heeft in zijn lange carrière in tientallen films gespeeld. In 1987 won hij een Oscar voor zijn rol als Gordon Gekko in Wall Street. De afgelopen jaren was hij te zien in onder meer de Ant-Man-filmreeks van Marvel en de comedyserie The Kominsky Method.