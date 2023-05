Netflix stort zich na Jeffrey Dahmer-verhaal op broers die ouders hebben gedood

Netflix gaat een serie maken over de broers Lyle en Erik Menéndez, die in 1996 zijn veroordeeld voor de moord op hun ouders. Het is het tweede deel in de Monster-reeks. Het eerste deel ging over seriemoordenaar Jeffrey Dahmer.

Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story is net als Dahmer gemaakt door regisseur Ryan Murphy. Volgens Deadline heeft hij "exclusieve toegang" tot de broers. Zij kregen een levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van hun ouders in 1989. Lyle was destijds 21, zijn broer was 19.

In november bestelde Netflix twee extra seizoenen van Monster. Toen was al bekendgemaakt dat ook die reeksen zouden gaan over "monsterlijke figuren die de samenleving hebben beïnvloed", maar werd nog niet duidelijk over wie het zou gaan. Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story moet in 2024 uitkomen.