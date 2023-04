Jonathan Majors krijgt contactverbod opgelegd in mishandelingszaak

Een Amerikaanse rechter heeft Jonathan Majors een contactverbod opgelegd in de zaak die is aangespannen door een vrouw die hem beschuldigt van huiselijk geweld . De acteur mag het vermeende slachtoffer daardoor tot de zitting op 9 mei niet zien of spreken.

Ook de dertigjarige vrouw zelf mag geen contact zoeken, meldt Variety.

De advocaat van de 33-jarige acteur ging akkoord met de beslissing van de rechter om Majors een contactverbod op te leggen. "Dit is standaard in dit soort zaken, maar we hebben hiermee ingestemd omdat meneer Majors niets te maken wil hebben met de vrouw die hem heeft aangevallen."