Eva Green wint rechtszaak over geannuleerde film A Patriot

Actrice Eva Green heeft nog recht op 1 miljoen dollar (0,9 miljoen euro) voor haar bijdrage aan de nooit uitgebrachte film A Patriot. Ze is vrijdag door het hooggerechtshof in Londen in het gelijk gesteld.

De 42-jarige Franse actrice had White Lantern Film voor de rechter gesleept om het extra bedrag af te dwingen. Het Britse productiebedrijf had tegen haar zin de productie van de film in oktober 2019 stilgelegd.

Volgens de actrice had zij nog recht op 1 miljoen dollar (0,9 miljoen euro) voor haar werk. Maar het bedrijf vond dat ze niet aan haar verplichtingen had voldaan. Ze zou de afspraken uit haar contract niet zijn nagekomen.

Het hof stelde Green vrijdag in het gelijk, waardoor ze recht heeft op het geëiste bedrag. Ook oordeelde de rechter dat zij geen contractbreuk heeft gepleegd.