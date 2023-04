Rihanna speelt Smurfin in nieuwe animatiefilm over de Smurfen

Zangeres Rihanna is gecast als Smurfin in een nieuwe animatiefilm over de Smurfen. De 35-jarige artieste is ook betrokken bij de productie en schrijft muziek voor het project.

Rihanna, die momenteel in verwachting is, beschouwt de film als een mooi project. Mede omdat ze er in de toekomst als ouder aan kan refereren. "Ik hoop dat ik hier ooit wat punten mee ga scoren bij mijn kinderen", zei ze donderdag tijdens de Paramount Pictures CinemaCon in Las Vegas.

De zangeres maakte in 2015 in Home haar debuut als stemactrice. Ook onder anderen Jim Parsons en Jennifer Lopez hadden een rol in deze 3D-animatiefilm.