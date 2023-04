Keira Knightley krijgt hoofdrol in nieuwe Netflix-serie Black Doves

Keira Knightley speelt de hoofdrol in de nieuwe actieserie Black Doves, meldt Variety . De 38-jarige actrice, met name bekend van haar rollen in de filmreeks Pirates of the Caribbean, is ook bij de totstandkoming van de Netflix-serie betrokken.

Het verhaal van Black Doves draait om Helen. Zij gaat onder een valse naam een liefdesaffaire aan. Als haar minnaar in de Londense onderwereld verstrikt raakt, komt een oude vriend van Helen in actie om ze in veiligheid te brengen.

Het script en de regie zijn in handen van de Britse scenarioschrijver Joe Barton. De Britse actrice, die twee keer voor een Oscar genomineerd is, is vooralsnog de enige naam van de cast die bekendgemaakt is.