Netflix steekt komende jaren miljarden in Zuid-Koreaanse films en series

"We hebben deze beslissing genomen, omdat we er alle vertrouwen in hebben dat de Zuid-Koreaanse creatieve industrie mooie verhalen zal blijven vertellen", zei Netflix-CEO Ted Sarandos tijdens een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol.

2,5 miljard dollar is twee keer zoveel als Netflix sinds 2016 heeft geïnvesteerd in de productie van films en series in Zuid-Korea. In dat jaar verscheen de streamingdienst in het Aziatische land.