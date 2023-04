Komiek en Dame Edna-bedenker Barry Humphries (89) overleden

Komiek Barry Humphries is zaterdag op 89-jarige leeftijd overleden. De Australiër werd wereldberoemd dankzij zijn alter ego Dame Edna. Hij overleed aan de gevolgen van een val in februari.

Australische media, waaronder The Sydney Morning Herald, melden het nieuws. Humphries was in februari gevallen en moest daarom worden geopereerd. Na zijn heupoperatie kampte hij met complicaties. Woensdag werd hij opgenomen in het ziekenhuis.

De Australiër bedacht Edna Everage in 1955 en veroverde daar de hele wereld mee. In 1974 kende Edna zichzelf de titel Dame (de vrouwelijke vorm van het ridderlijke Sir) toe.

Kopstukken uit alle geledingen van de samenleving waren graag te gast in de talkshows van de Dame. Dame Edna was bekend om haar satire, lila haar en extravagante brillen. Ze had een aantal eigen praatprogramma's. De Engelse koningin Elizabeth II was haar bekendste fan.