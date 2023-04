Nederlandse animatiefilm Knor ook te zien in Chinese en Britse bioscopen

De Nederlandse animatiefilm Knor zal binnenkort in Chinese en Britse bioscopen te zien zijn. De film is aangekocht door distributeurs in China, Australië en het Verenigd Koninkrijk. In alle drie de gebieden is het uitbrengen in de bioscopen gegarandeerd.

Voor alle drie de landen is nog geen concrete releasedatum bekend. De animatiefilm Knor was een succes in de Nederlandse bioscopen en won al diverse prijzen. Knor won op het Nederlands Filmfestival drie Gouden Kalveren, waaronder die voor beste film, en werd ingezonden voor de Oscars. Eerder deze week kreeg Knor ook drie prijzen bij de uitreiking van de Dutch Directors Awards.

De animatiefilm gaat over het meisje Babs, dat voor haar negende verjaardag van haar opa uit Amerika het varkentje Knor cadeau krijgt. Haar ouders zijn daar niet zo blij mee, maar Babs mag het diertje houden op voorwaarde dat Knor een puppycursus volgt. Maar dan blijkt opa stiekem andere plannen te hebben met Knor. De belangrijkste stemmen zijn ingesproken door Jelka van Houten, Kees Prins, Henry van Loon en Hiba Ghafry.