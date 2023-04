Eerste in de ruimte gedraaide film is uitgebracht in Rusland

De Russische film Vizov (De uitdaging) is donderdag uitgekomen, meldt persbureau AFP. Het is de eerste film die deels in de ruimte is opgenomen.

Actrice Yulia Peresild, cameraman en producent Klim Shipenko en ruimtevaarder Oleg Novitsky verbleven in oktober 2021 bijna twee weken in het internationale ruimtestation ISS om delen van Vizov op te nemen. De film gaat over een chirurg (Peresild) die naar het ISS reist om het leven van Novitsky te redden.

De Russische president Vladimir Poetin prees de film eerder deze maand bij een gala in het Kremlin. Poetin zei dat Rusland "opnieuw als eerste" een mijlpaal in de ruimte heeft bereikt. Zo heeft de Sovjet-Unie onder meer als eerste een mens in de ruimte gebracht. Kosmonaut Yuri Gagarin maakte in 1961 met een capsule een rondje om de aarde.