Derde seizoen van Lupin vanaf 5 oktober te zien op Netflix

Het derde seizoen van de populaire serie Lupin is vanaf 5 oktober te zien op Netflix. De streamingdienst liet fans woensdag weten dat de releasedatum ergens op Netflix verstopt was. Maar ze worstelden met het raadsel.

In Lupin probeert de charmante meesteroplichter Assane Diop zijn vader te wreken voor het onrecht dat een rijke familie hem heeft aangedaan. Omar Sy speelt de hoofdrol in de serie.

Sy kreeg grote bekendheid met zijn rol in de hitfilm Intouchables. Daarnaast was de Fransman in onder meer Jurassic World te zien.