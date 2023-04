Advocaat van Jonathan Majors zegt bewijs te hebben dat acteur onschuldig is

De advocaat van Jonathan Majors heeft een getuige en videobeelden die zouden bewijzen dat de acteur onschuldig is in de mishandelingszaak tegen hem. Een vrouw beweert dat de Amerikaanse Marvel-acteur haar heeft geslagen.

Een man die Majors rondreed en het betreffende incident gezien zou hebben, is bereid te getuigen. De videobeelden zouden laten zien dat de vrouw na het incident zonder verwondingen nog was gaan stappen.

De advocaat van de Creed III-acteur zei al kort na de arrestatie dat ze bewijs had dat Majors "volledig onschuldig" is. Volgens de advocaat was Majors zelf het slachtoffer van het geschil.

Majors is onder meer bekend uit de Marvel-serie Loki, waarin hij de schurk Kang speelt. Deze rol speelt hij ook in de nieuwe Ant-Man-film. Onlangs werd aangekondigd dat de acteur de hoofdrol krijgt in Avengers: The Kang Dynasty. De actiefilm verschijnt in 2025.