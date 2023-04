Charlie Sheen te zien in nieuwe serie van Two and a Half Men-bedenker

Charlie Sheen en producent Chuck Lorre gaan samenwerken in de nieuwe serie How to Be a Bookie, meldt vakblad Variety . De twee werkten eerder samen in Two and a Half Men, waar Sheen moest vertrekken vanwege wangedrag.

Sheen speelt volgens Variety een rol in de nieuwe serie, die Lorre maakt voor streamingdienst HBO Max. Het is niet bekend welke rol de 57-jarige acteur speelt.

Sebastian Maniscalco vertolkt de hoofdrol in How to Be a Bookie. Hij speelt een bookmaker die worstelt om de "dreigende legalisering van sportgokken te overleven". Daarnaast heeft hij te maken met steeds minder stabiele "klanten, familie en collega's".

In Two and a Half Men speelde Sheen tot en met het achtste seizoen de hoofdrol. In 2011 moest de acteur vertrekken nadat hij zich door veelvuldig drank- en drugsgebruik had misdragen. Ook had hij meermaals publiekelijk uitgehaald naar Lorre. Ashton Kutcher volgde Sheen op in de serie, die in 2015 na twaalf seizoenen stopte.