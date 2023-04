Jan Kooijman werkt aan dramaserie over misstanden in danswereld

Acteur en danser Jan Kooijman schrijft een dramaserie over ongewenst gedrag in de danswereld. Het project heet Powermove en gaat acht afleveringen tellen. Het scenario is bijna af, de cast is nog niet bekend.

Producent Ginger Fiction, de dramatak van Vincent TV Producties, heeft een bericht hierover van het AD bevestigd. Kooijman schrijft al sinds 2019 aan het verhaal.

De serie, die in Nederland gedraaid wordt, gaat over een succesvolle choreografe die opvalt door haar afwijkende werkwijze. Volgens Kooijman verkent de serie "een grijs gebied waarin machtsmisbruik aan de orde is: is een leidinggevende zich bewust van het feit dat ze over grenzen gaat?"

Het is nog niet duidelijk wanneer de serie in productie gaat. "We zijn op zoek naar partners. Zodra we daar een besluit over hebben genomen, kunnen we gaan plannen en casten", zegt Vincent ter Voert van Ginger Fiction. "We hebben een pilotaflevering en een volledig uitgewerkte synopsis en er is al buitenlandse interesse."